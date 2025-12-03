Frosinone viola il foglio di via | 30enne fermato dalla Polizia in viale Spagna

Frosinonetoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, intorno all’1:00, una pattuglia della Squadra Volante della Questura di Frosinone, impegnata nel consueto servizio di controllo del territorio, ha notato in viale Spagna un uomo che, alla vista dell’equipaggio, ha tentato di allontanarsi rapidamente rifugiandosi nei giardini. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

frosinone viola foglio viaUomo di 51 anni viola il foglio di via: fermato nella notte e denunciato dalla Polizia - Nella notte appena trascorsa, una pattuglia della squadra volanti della questura di Frosinone ha denunciato un uomo di 51 ann i che, stando in giro, non stava rispettando il suo foglio di via obbligat ... Lo riporta ciociariaoggi.it

frosinone viola foglio viaFermato per un controllo aveva un foglio di via obbligatorio: denunciato - Fermato per un controllo aveva a suo carico un provvedimento di foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Frosinone per 3 anni. Da ciociariaoggi.it

frosinone viola foglio viaFrosinone – Beccato di notte allo Scalo: fugge alla vista della polizia ma era colpito da Foglio di Via - L’uomo, residente nel basso frusinate, non poteva tornare nel capoluogo per tre anni: fermato e denunciato dopo un controllo della Squadra Volanti ... Come scrive tunews24.it

Cerca Video su questo argomento: Frosinone Viola Foglio Via