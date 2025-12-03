Frosinone viola il foglio di via | 30enne fermato dalla Polizia in viale Spagna

Nella notte, intorno all’1:00, una pattuglia della Squadra Volante della Questura di Frosinone, impegnata nel consueto servizio di controllo del territorio, ha notato in viale Spagna un uomo che, alla vista dell’equipaggio, ha tentato di allontanarsi rapidamente rifugiandosi nei giardini. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

