Maxi frode dell' Iva nel commercio di detergenti | sequestrati oltre 33 milioni di euro

Frodi nel commercio di prodotti per la cura della casa e della persona, sono finite al centro dell'indagine coordinata dall'European Public Prosecutor’s Office (EPPO) di Venezia, che ha visto i finanzieri del Comando provinciale di Verona eseguire il sequestro preventivo finalizzato alla confisca. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Approfondisci con queste news

Nell’ambito di una operazione della Guardia di Finanza, a Napoli, è stato sequestrato un grosso carico di profumi contraffatti e articoli elettrici non sicuri. Due persone sono state denunciate per i reati di contraffazione, ricettazione e frode in commercio. I militari - facebook.com Vai su Facebook

Oltre 33 milioni di Iva non versata, smantellata frode fiscale internazionale - Smantellata dalla Guardia di finanza di Verona una frode fiscale internazionale, sequestrati oltre 33 milioni di euro. Lo riporta veronaoggi.it

Sequestrati 260 milioni per maxi frode Iva nei carburanti - La Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato 260 milioni di euro nell’ambito di un’indagine internazionale, coordinata dalla Procura europea Eppo, su una colossale frode dell’Iva nel commercio dei c ... trasportoeuropa.it scrive

Maxi frode carosello fra Verona, Napoli e la Croazia: sequestri per 33 milioni. Raggiri sull'Iva dei detersivi all'ingrosso - La guardia di finanza di Verona ha smantellato una frode fiscale milionaria internazionale e, all'alba del 26 novembre, ha eseguito ... Scrive msn.com