Maxi confisca da 37 milioni | colpita una rete di frode fiscale nel Lazio
Nella provincia di Roma, la Guardia di Finanza ha eseguito una confisca patrimoniale da 37 milioni di euro nei confronti di un imprenditore e di un commercialista di Anzio, nell’ambito di un’operazione contro una rete di frode fiscale. Le attività rientrano in un’indagine volta a contrastare l’evasione e le frodi fiscali nel territorio laziale.
Maxi confisca da 37 milioni fra auto di lusso, ville e società: due imprenditori condannati per frodeUn maxi sequestro di 37 milioni di euro ha coinvolto un imprenditore e un commercialista di Anzio, condannati per frode, fatture false, crediti Iva fittizi e riciclaggio.
Anna Rita Di Leo. . La DIA di Agrigento ha eseguito la confisca definitiva di un patrimonio del valore di oltre 13 milioni di euro, appartenente a un imprenditore deceduto, operante nel settore dell'olio alimentare e ritenuto contiguo a Cosa Nostra agrigentina. La - facebook.com facebook
Dia confisca definitivamente patrimonio di 13 milioni a imprenditore. Indagato deceduto. Era accusato di usura e ritenuto vicino alla mafia #ANSA x.com
