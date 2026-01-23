Maxi confisca da 37 milioni | colpita una rete di frode fiscale nel Lazio

Nella provincia di Roma, la Guardia di Finanza ha eseguito una confisca patrimoniale da 37 milioni di euro nei confronti di un imprenditore e di un commercialista di Anzio, nell’ambito di un’operazione contro una rete di frode fiscale. Le attività rientrano in un’indagine volta a contrastare l’evasione e le frodi fiscali nel territorio laziale.

Una confisca patrimoniale da 37 milioni di euro è stata eseguita questa mattina dai finanzieri del Guardia di Finanza del comando provinciale di Roma nei confronti di un imprenditore e di un commercialista di Anzio. Il provvedimento ha riguardato denaro contante, auto sportive, orologi di lusso, ville, aziende e partecipazioni societarie, tutti beni sottratti ai due condannati in applicazione di un decreto della Corte d'Appello, emesso dopo una sentenza definitiva della Corte di Cassazione.

