Frode dell’argento | sequestrati beni per 15 milioni di euro Ditta di Bologna al centro dell’inchiesta

La polizia ha sequestrato beni per 15 milioni di euro a una ditta di Bologna coinvolta nell’inchiesta ‘Black Silver’. Gli investigatori hanno trovato prove di una vasta frode legata all’argento, che ha portato al sequestro di numerosi beni materiali. L’azienda, al centro dell’indagine, è accusata di aver manipolato il mercato e di aver truffato clienti e autorità. La questura conferma che l’operazione segue mesi di indagini e controlli approfonditi.

Bologna, 10 febbraio 2026 – Anche Bologna tra le città italiane al centro dell’indagine ‘Black Silver’. Di cosa si tratta . La Guardia di Finanza di Arezzo ha sequestrato beni per oltre 15,7 milioni di euro pari al profitto scaturito da un'articolata frode fiscale, attuata nella commercializzazione di argento puro per lavorazioni industriali. Le città coinvolte e gli indagati. Al centro delle indagini, che hanno visto impegnati circa 80 finanzieri, anche in perquisizioni, nelle province di Arezzo, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Caserta, Matera, Latina, L'Aquila, Pescara, Catania e Messina, sono finite 15 persone fisiche e 9 società. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

