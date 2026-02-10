Fregene nuova tratta di fibra | cantieri in 8 strade

Da lunedì, Fregene apre nuovi cantieri per la posa della fibra ottica in otto strade. I lavori dureranno fino al 2 marzo e comportano modifiche temporanee alla viabilità. Dalle 7 alle 17, in alcune zone sarà vietata la sosta, ci sarà senso unico alternato e limiti di velocità a 30 kmh. La polizia locale ha installato segnaletica e previsto l’uso di movieri per gestire il traffico durante le operazioni.

Fregene, 10 febbraio 2026 – Dal 11 febbraio al 2 marzo 2026, per poter permettere il regolare svolgimento dei lavori di posa fibra ottica, dalle ore 07:00 alle 17:00, sarà istituita la seguente disciplina di traffico provvisoria: · istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata nel tratto interessato dai lavori, opportunamente delimitato e segnalato; · istituzione del senso unico alternato e del limite di velocità a 30 kmh nel tratto interessato dai lavori; · apposizione del divieto di sostafermata zona rimozione, preavviso di lavori in corso, limite 30 kmh, freccia dx o sx e utilizzo di movieri.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Approfondimenti su Fregene Tratta Lavori per la fibra ottica a Fregene, modifiche temporanee alla viabilità: le strade interessate Dal 15 dicembre 2025 al 5 gennaio 2026 a Fregene saranno effettuati lavori di posa della fibra ottica, con modifiche temporanee alla viabilità. Ritornano i cantieri per la fibra ottica: le strade interessate dai lavori A Seveso riprendono i lavori per l’installazione della fibra ottica Open Fiber. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Fregene Tratta Argomenti discussi: Fregene, fattore Sardone: i numeri record del bomber (VIDEO); Per capire gli Epstein Files non serve credere ai complotti, basta sapere cos’è il classismo; Asl Roma 3, al via il servizio per le urgenze senologiche Punto seno. Fregene, giochi danneggiati nel parco di via Maiori. Le novità in programma. - facebook.com facebook

