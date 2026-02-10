Fratello e sorella vincono insieme le Olimpiadi di curling a Cortina d’Ampezzo. Rasmus e Isabella Wranaa si sono imposti nella stessa gara, portando a casa l’oro. Lui, 31 anni, già campione olimpico a Pechino 2022, e lei, 28 anni, campionessa mondiale juniores. Una vittoria che resterà nella storia dello sport italiano, con i due che hanno scritto un pezzo di gloria sul ghiaccio.

Fratello e sorella Campioni Olimpici. Nella stessa gara, insieme, uno accanto all’altro. Una bellissima pagina di storia è stata scritta sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo, dove Rasmus Wranaa e Isabella Wranna hanno conquistato la medaglia d’oro nel torneo di curling doppio misto: lui 31enne e già trionfatore con la squadra maschile a Pechino 2022 (con la formazione guidata dal fenomeno Niklas Edin ha conquistato anche cinque titoli mondiali), lei 28enne e vincitrice della rassegna iridata juniores al femminile nel 2017. I formidabili svedesi si erano laureati Campioni del Mondo a Oestersund nel 2024, l’anno dopo il successo degli statunitensi battuti proprio oggi nell’atto conclusivi e dodici mesi prima dell’affermazione dei nostri Amos Mosaner e Stefania Constantini, che nel pomeriggio si sono messi al collo la medaglia di bronzo di fronte al proprio pubblico. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Fratello e sorella vincono le Olimpiadi insieme! Splendida favola svedese, i Wranaa trionfano nel curling misto

Approfondimenti su Wranaa Cortina

La coppia di fratelli Wranaa si prepara a giocarsi la finale alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Sono iniziate le Olimpiadi invernali a Cortina d’Ampezzo, e il curling ha aperto ufficialmente il torneo nel doppio misto.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Wranaa Cortina

Argomenti discussi: Stefania Constantini e Amos Mosaner, Giochi di coppia in crisi: il duo veneto trentino batte la Corea ma viene travolto dal Canada.

Fratellini e sorelline che litigano: perché succede (ed è più sano di quanto pensi)Gelosi, competitivi, inseparabili: cosa si nasconde davvero dietro le liti tra fratelli e come aiutare i bambini a crescere insieme e a superare i conflitti. dilei.it

Fratello e sorella trovati morti in lago di sangue/ Padova, forse omicidio-suicidioPadova, tragedia familiare: fratello e sorella trovati morti in lago di sangue nella loro villetta. Per gli agenti si tratterebbe di omicidio-suicidio Due cadaveri sono stati trovati ieri in una ... ilsussidiario.net

SANTA SCOLASTICA vergine Sorella di san Benedetto, figlia del nobile Euproprio, Scolastica nacque a Norcia verso il 480. Si consacrò a Dio con voto di castità giovanissima. Fu sempre vicina al fratello, suo modello e fratello gemello nello spirito, seguendol - facebook.com facebook