La coppia di fratelli Wranaa si prepara a giocarsi la finale alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo aver eliminato gli scozzesi, che sono usciti dal campo in lacrime, ora affronteranno gli Stati Uniti. La Gran Bretagna, favorita prima delle semifinali, aveva dominato il torneo, ma i Wranaa sono riusciti a sorprendere e a portare a casa il biglietto per la sfida decisiva.

La Gran Bretagna si era presentata con i favori del pronostico alle semifinali del torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, dopo aver giganteggiato nel round robin (otto vittorie e una sola sconfitta). I quotatissimi Bruce Mouat e Jennifer Dodds sono però crollati nel primo match da dentro o fuori, quello che non ammette errori se ci si vuole qualificare alla finale che mette in palio il titolo a cinque cerchi. La Svezia si è imposta con uno schiacciante 9-3 e si è così meritata il diritto di fronteggiare gli USA, capaci di regolare l’Italia per 9-8 al termine di un confronto equilibratissimo, nel match che incoronerà i Campioni Olimpici, mentre la Gran Bretagna fronteggerà Amos Mosaner e Stefania Constantini nella partita che consegnerà la medaglia di bronzo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Curling, fratello e sorella in finale alle Olimpiadi! I Wranaa mandano in lacrime gli scozzesi, sfida agli USA

Alle 18 si gioca la semifinale tra Italia e USA nel curling doppio misto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

L’Italia ha vinto la partita di curling contro gli Stati Uniti con il punteggio di 7-6.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Segnalo fratello giallorosso alle Olimpiadi durante il curling. x.com

Olimpiadi invernali, è curling mania. Occhi puntati sugli azzurri in semifinale C’è un rumore inconfondibile che accompagna i Giochi olimpici invernali. Lo scivolare silenzioso della pietra sul ghiaccio, interrotto solo dalle spazzate frenetiche e dalle urla tattiche facebook