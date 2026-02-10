Frangipane bando per il Direttore dell’Unità Neorologia
La CISL FP Irpinia Sannio annuncia di aver preso nota del bando pubblicato per scegliere il nuovo direttore dell’Unità di Neurologia all’ospedale di Ariano Irpino. La Segretaria Generale Sonia Petruccia si dice soddisfatta e pronta a seguire da vicino la procedura.
Tempo di lettura: < 1 minuto La CISL FP Irpinia Sannio, per voce della Segretaria Generale Sonia Petruccia ni, accoglie con favore la pubblicazione del bando per il conferimento dell’incarico di Direttore della Unità Operativa Complessa di Neurologia presso il Presidio Ospedaliero di Ariano Irpino. «Si tratta di un passaggio importante – dichiara Petrucciani – che va nella direzione del rafforzamento dell’offerta sanitaria in un territorio che necessita di attenzione e continuità assistenziale. La Neurologia di Ariano Irpino rappresenta un presidio fondamentale per le aree interne e per una vasta platea di cittadini». 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Approfondimenti su Frangipane Unità
È Antonio D'Incecco il nuovo direttore dell'unità operativa Psichiatria dell'ospedale
Antonio D'Incecco è stato nominato nuovo direttore dell'unità operativa Psichiatria dell'ospedale “Santo Spirito” di Pescara.
Pronto soccorso: si dimette il Direttore dell’Unità Maffei
La Direzione Strategica dell'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino ha comunicato le dimissioni volontarie di Antonino Maffei, direttore dell'Unità di Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso.
GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO Il Dr. Michele Ragno, Specialista in Neurologia e Neurofisiopatologia, già direttore dell'Unità Operativa di Neurologia dell'ospedale “Mazzoni” di Ascoli Piceno e poi dell'Unità Operativa di Neurologia dell'Area Vasta 5 (Ospedale “M - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.