Pronto soccorso | si dimette il Direttore dell’Unità Maffei

Tempo di lettura: < 1 minuto La Direzione Strategica dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino prendatto delle dimissioni volontarie del Direttore dell’Unità operativa complessa di Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso, Antonino Maffei, formalizzate attraverso apposita comunicazione scritta. Prima di accogliere le dimissioni, il management aziendale ha incontrato e ascoltato il Direttore dell’Unità operativa, condividendo le motivazioni rappresentate, riconducibili a una scelta di natura professionale orientata a un progressivo allontanamento dall’attività nella sanità pubblica. Nella lettera di dimissioni, il Direttore uscente ha evidenziato che « l’esperienza maturata presso l’AORN San Giuseppe Moscati ha rappresentato un’occasione di significativa crescita professionale e umana ». Anteprima24.it Diabetici in pronto soccorso: soluzioni per una corretta gestione anche dopo le dimissioni Avellino, si dimette il primario del pronto soccorso: "Motivi professionali" - L'articolo Avellino, si dimette il primario del Pronto Soccorso: "Motivi professionali" proviene da OttoPagine. msn.com

