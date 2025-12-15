Pronto soccorso | si dimette il Direttore dell’Unità Maffei

La Direzione Strategica dell'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino ha comunicato le dimissioni volontarie di Antonino Maffei, direttore dell'Unità di Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso. La scelta è stata formalizzata tramite comunicazione scritta, aprendo un nuovo capitolo nella gestione del reparto.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Direzione Strategica dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino prendatto delle dimissioni volontarie del Direttore dell’Unità operativa complessa di Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso, Antonino Maffei, formalizzate attraverso apposita comunicazione scritta. Prima di accogliere le dimissioni, il management aziendale ha incontrato e ascoltato il Direttore dell’Unità operativa, condividendo le motivazioni rappresentate, riconducibili a una scelta di natura professionale orientata a un progressivo allontanamento dall’attività nella sanità pubblica. Nella lettera di dimissioni, il Direttore uscente ha evidenziato che « l’esperienza maturata presso l’AORN San Giuseppe Moscati ha rappresentato un’occasione di significativa crescita professionale e umana ». Anteprima24.it

