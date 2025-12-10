È Antonio D' Incecco il nuovo direttore dell' unità operativa Psichiatria dell' ospedale
Antonio D'Incecco è stato nominato nuovo direttore dell'unità operativa Psichiatria dell'ospedale “Santo Spirito” di Pescara. Con questa nomina, assume la responsabilità di guidare il reparto, portando la sua esperienza e competenza nel settore. La sua figura rappresenta un importante punto di riferimento per l'organizzazione e l'offerta di servizi psichiatrici all'interno della struttura ospedaliera.
È stato conferito ad Antonio D’Incecco l’incarico di direttore della Uoc (unità operativa complessa) Psichiatria dell'ospedale “Santo Spirito” di Pescara.A conferire l'incarico, che avrà una durata di 5 anni, è stato il direttore generale della Asl, Vero Michitelli.Il contratto è stato firmato. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
