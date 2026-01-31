Nuovi dettagli emergono sui rapporti di Jeffrey Epstein. Tra le mail trovate, c’è una conversazione tra Elon Musk e Epstein, in cui Musk chiede: «Quando vengo sull’isola?» Intanto, Gates si presenta in lacrime in alcune email, mentre Trump viene citato più di 3.200 volte nei documenti scoperti.

Ci vorranno giorni per passare al setaccio i milioni di documenti relativi a Jeffrey Epstein divulgati ieri dal dipartimento di Giustizia. E capire quanto di nuovo raccontino circa i rapporti tra Epstein e la schiera di imprenditori, politici e celebrità che ha frequentato per anni, dai presidenti statunitensi — in carica e futuri — in giù. Ma già, a poche ore dalla pubblicazione, le carte inedite aggiungono nuovi tasselli alla storia personale del finanziere, morto suicida in un carcere di New York nell’agosto del 2019. Nella sezione del sito del dipartimento dei Giustizia dedicata alla «Epstein Library» (sic) è possibile cercare singole parole nelle milioni di pagine pubblicate. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Gates "in lacrime", la mail di Musk ("Quando sarà la tua festa più selvaggia?"), Trump citato 3.200 volte: cosa c'è negli Epstein Files

Approfondimenti su Epstein Files

Nuovi dettagli emergono sui rapporti di Jeffrey Epstein.

Il governo ha pubblicato tre milioni di pagine e 180mila foto legate al caso Epstein.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Trump says he will always like Elon Musk and calls their public feud a 'stupid moment'

Ultime notizie su Epstein Files

Argomenti discussi: Nuovi Epstein Files, Trump citato 3.200 volte, si parla anche delle malattie veneree di Gates. E c'è una mail di Musk: Quando ci sarà la tua festa più selvaggia?; Chiara Ferragni, ritorno al futuro: Oggi sono più consapevole e serena; Le parole di Claudio Lippi a Falsissimo con Fabrizio Corona: Vorrei vedere saltare qualche testa in tv - fem; Epstein Files, la mail del finanziere: Bill Gates, la malattia venerea e il segreto che la moglie non doveva scoprire.

Trump, Bill Gates, Musk e l'ex principe Andrea: chi c'è nei milioni di "Epstein Files" diffusi negli Usa Email, video e audio che mettono in imbarazzo alcuni tra i personaggi più noti sulla scena mondiale e le cui conseguenze sono imprevedibili Leggi l’articolo co - facebook.com facebook

#Usa Emergono 3 milioni di nuovi documenti sul caso #Epstein, il finanziere pedofilo deceduto in prigione. Nei files si parla delle “malattie veneree” di Gates, della mail di Musk. Trump citato migliaia di volte. Il racconto sui social Radio1. x.com