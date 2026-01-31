Gates in lacrime la mail di Musk Quando sarà la tua festa più selvaggia? Trump citato 3.200 volte | cosa c' è negli Epstein Files

Da xml2.corriere.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovi dettagli emergono sui rapporti di Jeffrey Epstein. Tra le mail trovate, c’è una conversazione tra Elon Musk e Epstein, in cui Musk chiede: «Quando vengo sull’isola?» Intanto, Gates si presenta in lacrime in alcune email, mentre Trump viene citato più di 3.200 volte nei documenti scoperti.

Ci vorranno giorni per passare al setaccio i milioni di documenti relativi a Jeffrey Epstein divulgati ieri dal dipartimento di Giustizia. E capire quanto di nuovo raccontino circa i rapporti tra Epstein e la schiera di imprenditori, politici e celebrità che ha frequentato per anni, dai presidenti statunitensi — in carica e futuri — in giù. Ma già, a poche ore dalla pubblicazione, le carte inedite aggiungono nuovi tasselli alla storia personale del finanziere, morto suicida in un carcere di New York nell’agosto del 2019.  Nella sezione del sito del dipartimento dei Giustizia dedicata alla «Epstein Library» (sic) è possibile cercare singole parole nelle milioni di pagine pubblicate. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

gates in lacrime la mail di musk quando sar224 la tua festa pi249 selvaggia trump citato 3200 volte cosa c 232 negli epstein files

© Xml2.corriere.it - Gates "in lacrime", la mail di Musk ("Quando sarà la tua festa più selvaggia?"), Trump citato 3.200 volte: cosa c'è negli Epstein Files

Approfondimenti su Epstein Files

Epstein Files, Trump citato 3.200 volte. Le "malattie veneree" di Bill Gates e la mail di Musk: "Quand'è la tua festa più selvaggia?"

Nuovi dettagli emergono sui rapporti di Jeffrey Epstein.

Epstein files, Trump citato 3200 volte e Gates ‘malato’: pubblicate 3milioni di pagine e 180mila foto

Il governo ha pubblicato tre milioni di pagine e 180mila foto legate al caso Epstein.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Trump says he will always like Elon Musk and calls their public feud a 'stupid moment'

Video Trump says he will always like Elon Musk and calls their public feud a 'stupid moment'

Ultime notizie su Epstein Files

Argomenti discussi: Nuovi Epstein Files, Trump citato 3.200 volte, si parla anche delle malattie veneree di Gates. E c'è una mail di Musk: Quando ci sarà la tua festa più selvaggia?; Chiara Ferragni, ritorno al futuro: Oggi sono più consapevole e serena; Le parole di Claudio Lippi a Falsissimo con Fabrizio Corona: Vorrei vedere saltare qualche testa in tv - fem; Epstein Files, la mail del finanziere: Bill Gates, la malattia venerea e il segreto che la moglie non doveva scoprire.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.