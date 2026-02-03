Piccolotti Avs contro Salvini | Citato 96 volte negli Epstein files Venga in Aula a riferire sul suo rapporto con Steve Bannon – Video

Questa mattina, Piccolotti dell’Avs ha chiesto un’udienza urgente in Parlamento per Matteo Salvini. Non si tratta dei soliti ritardi o delle polemiche sul Ponte sullo Stretto, ma di un motivo più serio. Piccolotti accusa il ministro di essere stato citato 96 volte negli Epstein files e chiede che venga in aula a rispondere sui suoi rapporti con Steve Bannon. La richiesta è arrivata in una giornata di tensioni tra i partiti, mentre l’attenzione si sposta su questa nuova, pesante accusa contro il leader della Lega.

“Chiediamo oggi un’informativa urgente al ministro dei Trasporti, Matteo Salvini. Non per i ritardi dei treni né per le procedure opache sul Ponte sullo Stretto, ma per un fatto che lo riguarda come segretario di un importante partito di maggioranza. Il nome di Salvini ricorre per ben 96 volte negli Epstein files. Questi messaggi si concentrano nel periodo in cui la Lega, non a caso, raggiunge il suo massimo storico di consenso elettorale anche grazie alla cosiddetta Bestia’, un sistema pervasivo e altamente efficace di comunicazione sui social network”. Lo afferma Elisabetta Piccolotti di Avs intervenendo nell’Aula di Montecitorio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Piccolotti (Avs) contro Salvini: “Citato 96 volte negli Epstein files. Venga in Aula a riferire sul suo rapporto con Steve Bannon” – Video Approfondimenti su Salvini Bannon Salvini negli Epstein files, le opposizioni al vicepremier: “Dove sono finiti i soldi di Bannon alla Lega?” Matteo Salvini torna al centro dell’attenzione, questa volta per le conversazioni tra Steve Bannon e Jeffrey Epstein che coinvolgono anche il leader della Lega. Salvini negli Epstein files, le opposizioni al vicepremier: “Dove sono finiti i soldi di Bannon alla Lega?” Dopo la pubblicazione delle conversazioni tra Steve Bannon e Jeffrey Epstein, le opposizioni chiedono spiegazioni a Matteo Salvini. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Salvini Bannon **Usa: Pd-M5S-Avs, informativa urgente a Salvini e governo su Epstein files**Roma, 3 feb. (Adnkronos) - Pd, M5S e Avs hanno chiesto in aula alla Camera un'informativa urgente al ministro Matteo Salvini dopo quanto emerso dagli ... iltempo.it Epstein: Pd-M5s-Avs, Salvini e governo riferiscano in AulaUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it “Spieghi che rapporti avevano e dove sono finiti quei soldi” Dopo la notizia delle conversazioni tra Steve Bannon e Jeffrey Epstein in cui appare più volte il nome di Matteo Salvini e si fa riferimento a presunti fondi alla Lega per le europee del 2019, le opposizi - facebook.com facebook Steve Bannon, ideologo del movimento MAGA, dei QAnon, acclamato in Italia da leader come Salvini e Meloni, definiva Jeffrey Epstein "Obi-Wan Knobi" ben dieci anni dopo che questi fosse stato dichiarato colpevole di traffico di minori. x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.