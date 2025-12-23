Pavard il francese tornerà all’Inter? Chiarezza sul tipo di prestito

Benjamin Pavard potrebbe tornare all’Inter dopo l’esperienza in prestito al Marsiglia. La situazione attuale riguarda le modalità del trasferimento, con particolare attenzione al tipo di accordo di prestito, che potrebbe influenzare le decisioni future della società nerazzurra. Resta da chiarire se Pavard rimarrà in Italia o tornerà in Francia, segnando un nuovo capitolo della sua carriera.

Pavard. Benjamin Pavard è al centro delle attenzioni in casa Inter, almeno per quanto riguarda il futuro dopo il prestito al Marsiglia. Il difensore francese ha collezionato finora 19 presenze con la maglia del club francese, ma in nerazzurro il suo ricordo non è stato dei migliori. Il prestito al Marsiglia ha visto qualche screzio iniziale, ma alla fine Pavard ha trovato l’accordo con il club francese. Il Marsiglia ha versato nelle casse dell’ Inter 2 milioni di euro per il prestito oneroso, con la possibilità di riscattarlo a fine stagione per 15 milioni. Nonostante un patto verbale tra le società, nel calcio nulla è mai certo e la situazione resta aperta a possibili sviluppi. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

