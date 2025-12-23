L’interesse per il futuro di Pavard all’Inter rimane vivo, con particolare attenzione al suo prestito al Marsiglia. In vista dell’estate, si discutono le possibilità di un suo ritorno o di una soluzione alternativa. La valutazione del rendimento in Francia e il rapporto con la società nerazzurra sono fattori chiave nella decisione che verrà presa nelle prossime settimane.

Inter News 24 Pavard Inter, il futuro del difensore francese resta un tema caldo in vista dell’estate: il rendimento al Marsiglia, il rapporto con i nerazzurri. Ma Benjamin Pavard può davvero tornare all’Inter al termine della stagione? È questa la domanda che accompagna il prestito del difensore francese al Marsiglia, dove finora ha collezionato 19 presenze complessive. Un’operazione che continua a far discutere, soprattutto alla luce dei retroscena emersi sul suo addio a Milano. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Pavard viene considerato una vera e propria “mina vagante” tra i giocatori ceduti in prestito. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pavard Inter, il francese può tornare in estate? Tutta la verità sul prestito al Marsiglia

