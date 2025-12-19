Milano arrestato giovane accusato di due violenze su minorenni

E' stato arrestato un 19enne ecuadoriano accusato di avere violentato due ragazze minorenni. Le violenze si sono consumate una a Bussero (MI) il 12 agosto 2025, ai danni di una 15enne; un'altra a Milano il 19 settembre 2025, ai danni di una 16enne. L'attenzione degli inquirenti e' nata dall'identico modus operandi posto in essere in occasione delle due violenze: le minorenni da sono state individuate da sole in una Stazione della Metropolitana della M2 (Gorgonzola e Crescenzago) e da li' e' iniziato un pedinamento delle vittime, fino alla loro abitazione, dove le malcapitate, una volta aperto il portone di casa, venivano aggredite.

