Milano violenza sessuale su due minorenni | arrestato 19enne

Un grave episodio di violenza sessuale scuote Milano, dove un 19enne è stato arrestato dopo aver pedinato e aggredito due minorenni. L'uomo individuava le vittime all’uscita della metropolitana, le seguiva con un monopattino elettrico e, non appena arrivavano a casa, compiva gli abusi. La vicenda evidenzia l’importanza di vigilare sulla sicurezza delle giovani e di rafforzare le misure di prevenzione.

(Adnkronos) – Individuava ragazze minorenni e sole all'uscita della metropolitana, poi le pedinava su un monopattino elettrico fino a casa e appena loro aprivano il portone, le aggrediva per abusare di loro. Due gli episodi, avvenuti la scorsa estate, contestati a un 19enne ecuadoriano, arrestato dai carabinieri del comando provinciale di Milano per violenza sessuale.

