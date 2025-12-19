Torna 11Lune d’Inverno Magia per tutte le età nel cuore di Peccioli

Torna 11Lune d’Inverno, l’evento che trasforma il cuore di Peccioli in un mondo di magia e meraviglia. Dal 26 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, l’attesa si riempie di iniziative speciali dedicate a bambini e famiglie, regalando momenti unici di allegria e scoperta. Un’occasione imperdibile per vivere un inverno ricco di emozioni e sorprese, immersi in un’atmosfera magica e coinvolgente.

La dodicesima edizione di 11Lune d'Inverno, in programma il 26 dicembre 2025 e il 6 gennaio 2026, porta a Peccioli un ricco calendario di attività pensate per bambini e famiglie. Nata dalla collaborazione tra Comune, Fondazione Peccioliper, associazioni locali, commercianti e cittadini, l'iniziativa anima il centro storico con un'atmosfera festosa che valorizza vicoli, piazze e luoghi simbolo del borgo. Il programma propone una grande varietà di appuntamenti: dalle street band alle parate itineranti con artisti sui trampoli, dagli spettacoli circensi e di mimo ai giochi medievali e alle dimostrazioni artigianali.

