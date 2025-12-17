11Lune d' Inverno a Peccioli
La dodicesima edizione di 11Lune d’Inverno a Peccioli si svolgerà tra il 26 dicembre 2025 e il 6 gennaio 2026, offrendo un programma ricco di eventi e attività dedicate a bambini e famiglie. Un’occasione per vivere momenti di festa e convivialità in un’atmosfera magica nel cuore della Toscana.
La dodicesima edizione di 11Lune d’Inverno, in programma il 26 dicembre 2025 e il 6 gennaio 2026, porta a Peccioli un ricco calendario di attività pensate per bambini e famiglie.Nata dalla collaborazione tra Comune, Fondazione Peccioliper, associazioni locali, commercianti e cittadini. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
11Lune d'Inverno 20192020 a Peccioli
Le 11 Lune Due magiche serate a Peccioli - Martedì 26 dicembre e sabato 6 gennaio una lunga serie di appuntamenti dedicati e pensati per bambini e famiglie daranno il via alla decima edizione di 11Lune ... lanazione.it
L’incantesimo delle 11 Lune strega la folla - Presenze record a Peccioli per l’ultimo appuntamento che chiude, con l’Epifania, il cartellone invernale. lanazione.it
Abbiamo appena avuto il tempo di metterci alle spalle un'edizione da record di "A Natale libri per te" ed è già tempo di prepararci per 11Lune a Peccioli d'inverno! Come sempre e come ormai tradizione, appuntamento il 26 dicembre e il 6 gennaio. - facebook.com facebook
