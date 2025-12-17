11Lune d' Inverno a Peccioli

La dodicesima edizione di 11Lune d’Inverno a Peccioli si svolgerà tra il 26 dicembre 2025 e il 6 gennaio 2026, offrendo un programma ricco di eventi e attività dedicate a bambini e famiglie. Un’occasione per vivere momenti di festa e convivialità in un’atmosfera magica nel cuore della Toscana.

La dodicesima edizione di 11Lune d’Inverno, in programma il 26 dicembre 2025 e il 6 gennaio 2026, porta a Peccioli un ricco calendario di attività pensate per bambini e famiglie.Nata dalla collaborazione tra Comune, Fondazione Peccioliper, associazioni locali, commercianti e cittadini. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

