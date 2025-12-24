Natale 2025 Messina pronta a far festa con Francesco Gabbani | tutto sul concerto in Piazza Duomo
Francesco Gabbani sarà protagonista di un concerto imperdibile in Piazza Duomo a Messina, lunedì 29 dicembre 2025, a partire dalle ore 21. L’evento, organizzato dal Comune di Messina in collaborazione con l'Associazione Culturale Sopra La Panca, rientra nel ricco programma di "I Magici Eventi del. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche: I Patagarri e Sarafine accendono Piazza Duomo: concerto gratuito a Messina per la Lega del Filo d’Oro
Leggi anche: X Factor 2025, tutto pronto per la finalissima: altissima tensione tra Achille Lauro e Francesco Gabbani
Arrivano i Mercatini di Natale a Santo Stefano di Camastra; Messina pronta per lo showcase di Irama in Piazza Duomo; Università di Messina: il bilancio 2025 della rettrice Giovanna Spatari; Natale 2025: Just Eat, Caritas e Progetto Arca insieme per la solidarietà, oltre 500 pasti donati in 4 città italiane.
Cinque panettoni made in Messina per il Natale 2025 - Tondo, alto, soffice e profumatissimo, non potrebbe essere altro che lui il re indiscusso delle tavolate natalizie. letteraemme.it
Cinque cose da fare a Messina durante le vacanze di Natale - Sono in arrivo i dieci giorni più frenetici dell’anno. letteraemme.it
Messina tra le città che più spendono in addobbi e luci - Napoli è al top della spesa sostenuta per luminarie, eventi, mercatini, addobbi di Natale con un investimento di 4,8 milioni di euro. msn.com
Il Natale di Messina tra il saluto dell’arcivescovo Accolla, musica gospel e il fascino del presepe vivente di Castanea Celebrazioni, incontri e tradizioni scandiscono le festività in città e nell’Arcidiocesi: un Natale carico di significato, segnato dall’ultimo messag - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.