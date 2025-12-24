Natale 2025 Messina pronta a far festa con Francesco Gabbani | tutto sul concerto in Piazza Duomo

Francesco Gabbani sarà protagonista di un concerto imperdibile in Piazza Duomo a Messina, lunedì 29 dicembre 2025, a partire dalle ore 21. L’evento, organizzato dal Comune di Messina in collaborazione con l'Associazione Culturale Sopra La Panca, rientra nel ricco programma di "I Magici Eventi del. 🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

