Chi è il merlo l'uccello tutto nero simbolo dell'inverno

Il merlo, uccello caratterizzato dal piumaggio nero uniforme, è un simbolo dell’inverno in molte culture. Diffuso sia in ambienti naturali sia urbani, si distingue per la sua presenza costante e il suo canto distintivo. La sua capacità di adattarsi alle diverse condizioni ambientali lo rende un elemento comune durante la stagione fredda, rappresentando la resistenza e la continuità della natura anche nei periodi più rigidi.

Hdenri Matisse + 2 poesie inedite da "L'OMBRA DEL MERLO". falce di luna mieti il grano per il pane dei sogni sul balcone s'è posato l'uccello di carta lanciato una volta dalle mie mani ******* dormo nel nido abbandonato di una rondine la mia prateria è fatta d - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.