Chi è il merlo l'uccello tutto nero simbolo dell'inverno

Il merlo, uccello caratterizzato dal piumaggio nero uniforme, è un simbolo dell’inverno in molte culture. Diffuso sia in ambienti naturali sia urbani, si distingue per la sua presenza costante e il suo canto distintivo. La sua capacità di adattarsi alle diverse condizioni ambientali lo rende un elemento comune durante la stagione fredda, rappresentando la resistenza e la continuità della natura anche nei periodi più rigidi.

Il merlo, facilmente riconoscibile per il suo piumaggio nero, è uno degli uccelli più comuni e legati all’inverno, tra tradizioni, leggende, canto e sorprendenti capacità di adattamento alla vita in città. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

