Milinkovic-Savic Juve il sogno può diventare realtà a gennaio? Cosa filtra sul centrocampista in forza all’Al Hilal | gli aggiornamenti
Milinkovic-Savic Juve, il serbo è il sogno per la mediana di Spalletti: l’affare è complesso per i costi, ma Ceccarini apre all’occasione. La vittoria in Champions League nella trasferta Bodo Glimt Juve ha ridato serenità all’ambiente e ossigeno alla classifica, ma non ha cancellato le necessità strutturali della rosa. Luciano Spalletti sta lavorando intensamente alla Continassa per trovare l’assetto definitivo (il passaggio al 4-3-3 è ormai avviato), ma è evidente che a centrocampo serva qualcosa in più per competere su tutti i fronti. In questo contesto, torna prepotentemente di moda un nome che da anni accende la fantasia dei tifosi bianconeri: Sergej Milinkovic-Savic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Milinkovic-Savic 6,5: partita senza troppi sforzi per il portiere serbo, si fa trovare pronto in quelle poche occasioni create dagli azeri. Beukema 6: molte sbavature nel primo tempo, difatti Conte nel secondo tempo lo sostituisce per Politano creando un assetto pi - facebook.com Vai su Facebook
ONCES #UCL I #NapoliQarabag #NAPOLI I Milinkovic-Savic - Beukema, Rrahmani, Buongiorno - Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera - Lang, Neres - Hojlund #QARABAG I Kochalski - Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev - Bicalho, Jankovic - Leand Vai su X
Juventus, sogno Milinkovic-Savic e incubo Bremer: ginocchio ko, quanto sta fuori - La sfortuna si abbatte nuovamente su Gleison Bremer: lesione al ginocchio sinistro per il difensore centrale brasiliano della Juventus. affaritaliani.it scrive
Milinkovic-Savic rinnova con l’Al-Hilal fino al 2028: sfuma il sogno della Juve - Savic fino al 2028, blindando uno dei centrocampisti più completi e carismatici della Saudi Pro League. Lo riporta it.blastingnews.com
Calciomercato, Juventus pensa a Sergej Milinkovic-Savic: perché il Sergente può arrivare agli ordini di Tudor già a gennaio - I dirigenti della Juventus potrebbero regalare un grande colpo di mercato a gennaio per rinforzare il centrocampo (dove la coperta è un po' corta): nel mirino della Signora finisce una vecchia ... Secondo affaritaliani.it