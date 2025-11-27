Milinkovic-Savic Juve il sogno può diventare realtà a gennaio? Cosa filtra sul centrocampista in forza all’Al Hilal | gli aggiornamenti

Juventusnews24.com | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milinkovic-Savic Juve, il serbo è il sogno per la mediana di Spalletti: l’affare è complesso per i costi, ma Ceccarini apre all’occasione. La vittoria in  Champions League  nella trasferta  Bodo Glimt Juve  ha ridato serenità all’ambiente e ossigeno alla classifica, ma non ha cancellato le necessità strutturali della rosa.  Luciano Spalletti  sta lavorando intensamente alla  Continassa  per trovare l’assetto definitivo (il passaggio al  4-3-3  è ormai avviato), ma è evidente che a centrocampo serva qualcosa in più per competere su tutti i fronti. In questo contesto, torna prepotentemente di moda un nome che da anni accende la fantasia dei tifosi bianconeri:  Sergej Milinkovic-Savic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

milinkovic savic juve il sogno pu242 diventare realt224 a gennaio cosa filtra sul centrocampista in forza all8217al hilal gli aggiornamenti

© Juventusnews24.com - Milinkovic-Savic Juve, il sogno può diventare realtà a gennaio? Cosa filtra sul centrocampista in forza all’Al Hilal: gli aggiornamenti

Scopri altri approfondimenti

Juventus, sogno Milinkovic-Savic e incubo Bremer: ginocchio ko, quanto sta fuori - La sfortuna si abbatte nuovamente su Gleison Bremer: lesione al ginocchio sinistro per il difensore centrale brasiliano della Juventus. affaritaliani.it scrive

Milinkovic-Savic rinnova con l’Al-Hilal fino al 2028: sfuma il sogno della Juve - Savic fino al 2028, blindando uno dei centrocampisti più completi e carismatici della Saudi Pro League. Lo riporta it.blastingnews.com

Calciomercato, Juventus pensa a Sergej Milinkovic-Savic: perché il Sergente può arrivare agli ordini di Tudor già a gennaio - I dirigenti della Juventus potrebbero regalare un grande colpo di mercato a gennaio per rinforzare il centrocampo (dove la coperta è un po' corta): nel mirino della Signora finisce una vecchia ... Secondo affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Milinkovic Savic Juve Sogno