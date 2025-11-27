Milinkovic-Savic Juve, il serbo è il sogno per la mediana di Spalletti: l’affare è complesso per i costi, ma Ceccarini apre all’occasione. La vittoria in Champions League nella trasferta Bodo Glimt Juve ha ridato serenità all’ambiente e ossigeno alla classifica, ma non ha cancellato le necessità strutturali della rosa. Luciano Spalletti sta lavorando intensamente alla Continassa per trovare l’assetto definitivo (il passaggio al 4-3-3 è ormai avviato), ma è evidente che a centrocampo serva qualcosa in più per competere su tutti i fronti. In questo contesto, torna prepotentemente di moda un nome che da anni accende la fantasia dei tifosi bianconeri: Sergej Milinkovic-Savic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Milinkovic-Savic Juve, il sogno può diventare realtà a gennaio? Cosa filtra sul centrocampista in forza all’Al Hilal: gli aggiornamenti