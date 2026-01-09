Civismo importante per riavvicinare assensionisti Forza Italia sostiene l’iniziativa di Moretti e Boccalone

Il civismo rappresenta un elemento fondamentale per favorire il dialogo e la collaborazione tra le diverse componenti della società. In questo contesto, Forza Italia sostiene l’iniziativa di Moretti e Boccalone, che si terrà sabato 10 gennaio 2026 a Benevento. L’evento, intitolato “Civismo”, mira a rafforzare il senso di comunità e a promuovere un confronto costruttivo tra cittadini e istituzioni.

Sabato 10 gennaio 2026, alle ore 11.00, presso Palazzo Paolo V a Benevento, si terrà l'iniziativa "Civismo. Sapremo coinvolgere astensionisti e nuove generazioni", un confronto pubblico dedicato ai temi della partecipazione, del rinnovamento politico e del futuro della città. A dialogare saranno Nicola Boccalone (Benevento Domani) e Angelo Moretti (Civico22), con la moderazione del direttore di Eco del Sannio, Daniela Piesco. Un'iniziativa accolta con favore da Francesco Maria Rubano, deputato di Forza Italia e segretario provinciale FI di Benevento: "Quando il dibattito politico si anima su temi di interesse generale emerge con chiarezza il primato della politica come luogo di confronto, ascolto e sintesi.

