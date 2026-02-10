Forza Italia abbandona l’aula per protesta L’assessore La Russa | Avranno la prostatite

Durante la seduta in Regione Lombardia, alcuni consiglieri di Forza Italia hanno deciso di lasciare l’aula in segno di protesta. La tensione tra i presenti si è fatta sentire con insulti, battute ironiche e scuse che sono arrivate troppo tardi. L’assessore La Russa ha commentato con sarcasmo, dicendo che alcuni avrebbero “la prostatite”, una battuta che ha alimentato lo scontro tra i gruppi di maggioranza e opposizione. La situazione resta calda e ancora tutta da seguire.

Milano – Tensione all’interno della maggioranza di centrodestra Regione tra offese, derisioni e scuse ironiche e ritardate. Da una parte il gruppo di Forza Italia in consiglio regionale, dall’altra l’assessore alla sicurezza Romano La Russa, volto storico di Fratelli d’Italia non nuovo a vibranti polemiche verbali. Oggi pomeriggio, al Pirellone, il primo ha abbandonato l’aula quando ha preso la parola il fratello del presidente del Senato. Botta e risposta. “Avranno un problema di prostatite, altri motivi non possono esserci” ha replicato ironicamente l’assessore. La protesta, preannunciata dal coordinatore di Forza Italia Alessandro Sorte in un'intervista dei giorni scorsi, è legata a tensioni per affermazioni ritenute offensive dagli Azzurri, che sarebbero state fatte da La Russa durante una riunione politica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Durante la seduta del consiglio regionale di martedì 10 febbraio, Romano La Russa di Fratelli d’Italia ha preso la parola e subito i consiglieri di Forza Italia si sono alzati e sono usciti dall’aula.

In aula alla Camera dei deputati la protesta è esplosa, portando all’annullamento di tutte le conferenze stampa previste per la giornata.

