Occupiamo Italia caos totale in Aula | esplode la protesta salta tutto

In aula alla Camera dei deputati la protesta è esplosa, portando all’annullamento di tutte le conferenze stampa previste per la giornata. La tensione tra i politici si è fatta palpabile, con scontri e urla che hanno interrotto i lavori. La situazione è diventata così caotica che le sedute sono state sospese e l’ordine pubblico è stato messo a dura prova. La protesta, partita forse da una questione politica, ha coinvolto molti deputati e ha bloccato completamente l’attività parlamentare.

Alla Camera dei deputati sono state annullate per motivi di ordine pubblico tutte le conferenze stampa previste per la giornata. La decisione è stata comunicata in mattinata dalla Presidenza di Montecitorio, attraverso una nota ufficiale. Il provvedimento è arrivato dopo le tensioni registrate in sala stampa della Camera, dove si sarebbero dovuti svolgere gli appuntamenti programmati. In base a quanto riportato nella comunicazione ufficiale, la cancellazione è stata disposta per ragioni legate alla gestione dell’ordine pubblico. Sala stampa occupata dalle opposizioni prima della conferenza sulla “remigrazione”. 🔗 Leggi su Tvzap.it

