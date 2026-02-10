Formigine pulizia straordinaria sul Rio Cerca

Questa mattina a Formigine è iniziata una pulizia straordinaria sul Rio Cerca, proprio vicino al ponte della pista ciclabile che collega il paese a Casinalbo. Operai e volontari si sono messi al lavoro per rimuovere rifiuti e detriti accumulatisi nel corso del fiume negli ultimi mesi. L’intervento, durato alcune ore, mira a migliorare la qualità dell’acqua e a prevenire eventuali allagamenti. La zona, solitamente tranquilla, si è animata con l’arrivo di persone che hanno assistito alle operazioni o si sono unite alla squadra di pulizia

Questa mattina, martedì 10 febbraio, si è svolto un importante intervento di pulizia lungo il Rio Cerca, nel tratto adiacente al ponte della pista ciclabile che collega Formigine a Casinalbo. L'operazione è stata fatta per rimuovere dei macro-residui plastici (grandi teli di copertura deteriorati.

