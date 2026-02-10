Un gruppo di cittadini di Galeata chiede con forza una pulizia straordinaria della strada Bidentina. Lungo questa arteria molto trafficata, cumuli di immondizia si accumulano da tempo e creano problemi di sicurezza. I residenti chiedono interventi immediati per rimuovere i rifiuti e migliorare le condizioni della strada.

Un gruppo di cittadini di Galeata chiede una pulizia straordinaria dall’immondizia di ogni genere che caratterizza lunghi tratti della Bidentina, ovvero una delle arterie più trafficate e pericolose del comprensorio. "Le immagini nel tratto da Galeata a Civitella parlano chiaro – spiega Domenico Cucchi di Galeata a nome di un gruppo di residenti – La situazione ai bordi della Bidentina è una vera e propria vergogna. La nostra proposta è quella non solo di osservare e criticare, ma di metterci in gioco naturalmente per pulire un tratto di strada dopo aver ricevuto dal gestore della strada, ovvero la Provincia di Forlì-Cesena l’autorizzazione, facendoci affiancare dai loro operatori addetti alla manutenzione, per svolgere in sicurezza questa giornata ecologica che abbiamo in mente". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Bidentina, subito pulizia straordinaria"

Approfondimenti su Bidentina Galeata

A partire da lunedì 26 gennaio, via dell’Idrovora a Coltano sarà oggetto di un intervento di pulizia straordinaria.

Lunedì 26 gennaio prenderanno il via le operazioni di pulizia straordinaria in via dell’Idrovora a Coltano.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Bidentina Galeata

Argomenti discussi: Bidentina, subito pulizia straordinaria.

Bidentina, subito pulizia straordinariaUn gruppo di cittadini di Galeata chiede una pulizia straordinaria dall’immondizia di ogni genere che caratterizza lunghi tratti della Bidentina, ovvero una delle arterie più trafficate e pericolose ... ilrestodelcarlino.it

Bidentina, frana di notte a Galeata. Sassi e acqua: strada chiusa per oreAncora disagi sulla Bidentina, una delle arterie più trafficate del comprensorio, a due anni dall’alluvione del maggio 2023. Nella notte tra sabato e domenica la sp 4 è stata chiusa per oltre 5 ore ... ilrestodelcarlino.it