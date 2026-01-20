A partire da lunedì 26 gennaio, via dell’Idrovora a Coltano sarà oggetto di un intervento di pulizia straordinaria. L’operazione, programmata dall’amministrazione comunale, ha l’obiettivo di migliorare le condizioni della strada e garantire un ambiente più salubre per i residenti e gli utenti. L’intervento si svolgerà in giorni successivi e si prevede che le attività si concludano nel rispetto dei tempi stabiliti.

Pisa, 20 gennaio 2026 – Inizieranno lunedì 26 gennaio le operazioni di pulizia straordinaria in via dell’Idrovora a Coltano. L’intervento, realizzato su iniziativa dell’assessorato all’ambiente del Comune di Pisa, viene eseguito da Geofor insieme al personale dell’Ufficio Ambiente e della Polizia Municipale di Pisa. I mezzi di Geofor saranno al lavoro per rimuovere i rifiuti abbandonati lungo la strada, nel tratto di pineta che va dall'edificio dell'Idrovora fino al villaggio rom. Le operazioni andranno avanti per tutta la prossima settimana e fanno seguito a precedenti interventi effettuati nella medesima area nel mese di settembre e ottobre che portò a una raccolta di 23 tonnellate di rifiuti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pulizia straordinaria di via dell’Idrovora: programmato l’intervento

Abbandono rifiuti: pulizia straordinaria in via dell'Idrovora a ColtanoLunedì 26 gennaio prenderanno il via le operazioni di pulizia straordinaria in via dell’Idrovora a Coltano.

Leggi anche: Parco Regionale dei Castelli Romani. Pulizia straordinaria del parco grazie all’intervento a cura dei Guardiaparco

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Da lunedì 26 gennaio pulizia straordinaria di via dell’Idrovora a Coltano; Pulizia straordinaria delle Strade ad Albignasego: il 22 gennaio il primo intervento del 2026; Nove Municipi al lavoro insieme per la cura del territorio e della città; Pegli: ramazze e rastrelli in Villa Rosa, scatta la pulizia straordinaria a cura dei cittadini.

A Cagliari via a pulizia straordinaria di strade e marciapiediCagliari città limpia: si chiama così l'intervento di attività straordinaria di pulizia delle strade e dei marciapiedi avviato da ieri notte tra la Marina e Stampace, nel centro storico del ... ansa.it

Cagliari limpia: al via la pulizia straordinaria di strade e marciapiediSi chiama Cagliari città limpia l'intervento di pulizia straordinaria di pulizia delle strade e dei marciapiedi avviato da ieri tra la Marina e Stampace, nel centro storico del capoluogo. «Lo ... unionesarda.it

Ord. 227/2025: Pulizia straordinaria strade giovedì 22/01/2026 - ORD. 227/2025. Pulizia straordinaria strade Gennaio 2026 Al fine di consentire le operazioni di pulizia straordinaria delle strade, il giorno 22/01/2026 dalle ore 07.00 alle ore 11.00... x.com

Pulizie firmate clean service...se avete bisogno di una pulizia straordinaria o pulizia post cantiere pulizie post inquilino noi della clean service siamo altamente preparati per offrirvi una pulizia impeccabile contattateci 366 864 8208 - facebook.com facebook