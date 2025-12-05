Primaziale concerto in Duomo L’omaggio di Natale alla città e alla grande musica sacra

Nel Duomo di Pisa il Natale arriva sempre un po’ prima, e quest’anno ancora di più: il Concerto di Natale della Primaziale spegne vent’anni e torna giovedì 18 alle 21 con un’edizione pensata come un omaggio alla grande musica sacra e alla storia della città. Un traguardo che l’ Opera della Primaziale Pisana celebra con un programma imponente, sostenuto dalla Fondazione Pisa e dal Ministero della Cultura, e affidato a un ensemble di primo piano. Protagoniste della serata saranno la Messa in si bemolle maggiore D.324 di Franz Schubert e il Te Deum in do maggiore di Anton Bruckner, due pagine diversissime e complementari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

