Meloni | Zichichi grande scienziato sostenne l’alleanza ragione-fede

Oggi Roma piange Antonino Zichichi, uno dei più grandi scienziati italiani. La sua scomparsa ha colpito molti, perché Zichichi ha saputo unire la passione per la scienza con la capacità di avvicinare le persone ai temi complessi. Era considerato un gigante nel suo campo e un simbolo di divulgazione. Meloni ha ricordato il suo ruolo, sottolineando come abbia rappresentato un punto di riferimento per l’Italia.

ROMA – "Oggi ci ha lasciato Antonino Zichichi, un gigante del nostro tempo. Un grande scienziato che ha onorato l'Italia con il suo lavoro e un eccellente divulgatore, che sapeva rendere accessibile ciò che all'apparenza sembrava incomprensibile". Lo afferma sui suoi canali social la premier Giorgia Meloni (foto), sottolineando che Zichichi "ha sempre sostenuto che ragione e fede non sono nemiche, ma alleate. 'Due ali', per usare le parole di San Giovanni Paolo II, 'con le quali lo spirito umano si innalza verso la contemplazione della verità'". "La sua scomparsa ci addolora profondamente e tutto il Governo italiano si stringe alla sua famiglia e ai suoi cari in questo momento di dolore – aggiunge la presidente del Consiglio – Ci impegneremo per custodire e valorizzare la preziosa eredità umana, culturale e scientifica di Zichichi, affinché possa continuare a generare frutti e a ispirare nuove generazioni di scienziati".

