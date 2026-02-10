Fontana avanti nello short track Fondo siamo ai quarti Brivido Goggia cade in combinata | Il volo in curva | cosa è successo 

Questa mattina a Salt Lake City, nelle batterie degli short track, Federico Fontana ha conquistato l’accesso ai quarti di finale, lasciando intravedere un possibile passaggio in semifinale. Nello sci di fondo, Pellegrino si prepara a una gara importante, mentre sullo snowboard Goggia è caduta nella combinata, lasciando tutti col fiato sospeso. Lo spettacolo non manca, e gli italiani sono pronti a provarci fino in fondo.

Alle 14 inizia la manche di slalom?Breezy Johnson (Usa) (Mikaela Shiffrin in slalom) 1'36"59Ariane Raedler (Aut) (Katharina Huber in slalom) 1'36"65 (+0"06)Laura Pirovano (Ita) (Martina Peterlini in slalom) 1'36"86 (+0"27)Jacqueline Wiles (Usa) (Paula Moltzan in slalom) 1'37"04 (+0"45)Cornelia Huetter (Aut) (Katharina Truppe in slalom) 1'37"19 (+0"60)Kira Weidle-Winkelmann (Ger) (Emma Aicher in slalom) 1'37"33 (+0"74)Kajsa Vickhoff Lie (Nor) (Bianca Bakke Westhoff in slalom) 1'37"36 (+0"77)Romane Miradoli (Fra) (Marie Lamure in slalom) 1'37"37 (+0"78)Nina Ortlieb (Aut) (Katharina Gallhuber in slalom) 1'37"60 (+1"01)Nicol Delago (Ita) (Anna Trocker in slalom) 1'37"75 (+1"16)Laura Gauche (Fra) (Marion Chevrier in slalom) 1'37"92 (+1"33)Corinne Suter (Svi) (Camille Rast in slalom) 1'38"10 (+1"51)Jasmine Flury (Svi) (Wendy Holdener in slalom) 1'38"13 (+1"54)Mirjam Puchner (Aut) (Lisa Hoerhager in slalom) 1'38"18 (+1"59)Ilka Stuhec (Slo) (Ana Bucik Jogan in slalom) 1'38"29 (+1"70)Janine Schmitt (Svi) (Melanie Meillard in slalom) 1'38"50 (+1"91)Camille Cerutti (Fra) (Caitlin McFarlane in slalom) 1'38"69 (+2"10)Delia Durrer (Svi) (Eliane Christen in slalom) 1'39"06 (+2"47)Valerie Grenier (Can) (Laurence St-Germain in slalom) 1'39"10 (+2"51)Nadia Delago (Ita) (Giada D'Antonio in slalom) 1'39"42 (+2"83)Keely Cashman (Usa) (A J Hurt in slalom) 1'39"91 (+3"32)Cassidy Gray (Can) (Ali Nullmeyer in slalom) 1'41"15 (+4"56)Barbora Novakova (Cze) (Martina Dubovska in slalom) 1'41"41 (+4"82)Nicole Begue (Arg) (Francesca Baruzzi Farriol in slalom) 1'44"15 (+7"56)Elisa Maria Negri (Cze) (Alena Labastova in slalom) 1'45"22 (+8"63)Katarina Srobova (Svk) (Petra Vlhova in slalom) 1'46"66 (+10"07)DNF: Sofia Goggia (Ita) (Lara Della Mea in slalom)DNF: Isabella Wright (Usa) (Nina O' Brien in slalom) «Oggi non sono riuscita a entrare in gara con lo stesso focus dell'altro giorno — ha commentato Sofia Goggia dopo la caduta nella libera della combinata ai microfoni di Rai Sport — Mi sentivo molto bene questa mattina ma alla partenza avevo sensazioni negative. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Questa mattina si sono disputate le prove di short track e fontana ha conquistato un vantaggio importante.

La campionessa di sci alpino Brivido Goggia ha perso il controllo in curva e si è caduta durante la combinata.

