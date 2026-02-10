Fontana avanti nello short track Sci di fondo siamo ai quarti Brivido Goggia cade in combinata | Il volo in curva | cosa è successo 

Questa mattina si sono disputate le prove di short track e fontana ha conquistato un vantaggio importante. La gara si mette bene per lei, che ora punta alle fasi finali. Nello sci di fondo, Pellegrino prova a sorprendere, mentre Giacomel si mette in mostra nel biathlon. Nel frattempo, nello slittino, Hofer e Robatscher cercano di conquistare un buon risultato. La giornata promette ancora molte emozioni.

«Oggi non sono riuscita a entrare in gara con lo stesso focus dell'altro giorno — ha commentato Sofia Goggia dopo la caduta nella libera della combinata ai microfoni di Rai Sport — Mi sentivo molto bene questa mattina ma alla partenza avevo sensazioni negative. Mi dispiace tanto per Lara (Della Mea, ndr), le ho precluso la possibilità di fare una bella combinata e di puntare sullo slalom. Se mi stai sentendo scusami! Ora cercherò di riposarmi in vista del SuperG, spero di divertirmi». Breezy Johnson (Usa) (Mikaela Shiffrin in slalom) 1'36"59Ariane Raedler (Aut) (Katharina Huber in slalom) 1'36"65 (+0"06)Laura Pirovano (Ita) (Martina Peterlini in slalom) 1'36"86 (+0"27)Jacqueline Wiles (Usa) (Paula Moltzan in slalom) 1'37"04 (+0"45)Cornelia Huetter (Aut) (Katharina Truppe in slalom) 1'37"19 (+0"60)Kira Weidle-Winkelmann (Ger) (Emma Aicher in slalom) 1'37"33 (+0"74)Kajsa Vickhoff Lie (Nor) (Bianca Bakke Westhoff in slalom) 1'37"36 (+0"77)Romane Miradoli (Fra) (Marie Lamure in slalom) 1'37"37 (+0"78)Nina Ortlieb (Aut) (Katharina Gallhuber in slalom) 1'37"60 (+1"01)Nicol Delago (Ita) (Anna Trocker in slalom) 1'37"75 (+1"16) 1'26"882 per Thomas Nadalini nella seconda batteria alle spalle del cinese Shaoang Liu. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

La campionessa di sci alpino Brivido Goggia ha perso il controllo in curva e si è caduta durante la combinata.

La giornata di sport si apre con una delusione per Sofia Goggia, che cade nella combinata di sci alpino.

