Fontana e Sighel d' oro | fantastica staffetta mista short track | Arianna nella storia | Bronzo nel curling | Goggia volo in curva

Nella notte italiana, le Olimpiadi portano ancora medaglie. Fontana e Sighel conquistano l’oro nella staffetta mista di short track, mentre Arianna fa la storia con il suo bronzo nel curling. Goggia si lancia in una curva spettacolare, e nello sci di fondo Ganz e Cassol avanzano in semifinale tra le donne, con Pellegrino che si riprende un posto tra gli uomini. La giornata si chiude con la finalina per il bronzo nel curling, tra emozioni e trionfi.

La Gran Bretagna ha la stone conclusiva in una end complicata, in cui potrebbe conquistare tre-quattro punti, ma riesce a chiuderne una sola. Colpo difficile in chiusura per Constantini, che deve tentare di infilare la pietra gialla finale tra tre rosse: ci riesce con una grande impresa. Manuela Passaretta però non si presenterà. Sarebbe stata l'unica italiana in gara. (Marco Bonarrigo) Dopo lo spettacolare argento di domenica nella staffetta mista, partono con il freno a mano tirato gli azzurri del biathlon nel programma individuale. In una prova come la 20 chilometri dove la precisione al poligono è fondamentale (ogni errore si paga con un minuto di penalità, non con un giro di 250 metri da recuperare dove contano le qualità di resistenza), i tre «rossi» di Tommaso Giacomel al poligono hanno annullato le ottime gambe del trentino, il cui sesto posto (con il terzo tempo sugli sci) ha quasi dell'incredibile vista la quantità di centri mancati.

