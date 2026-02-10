Fontana dopo l' oro | Momento magico ma tra 24 ore resetto tutto

Dopo aver conquistato un oro storico nella staffetta mista, Arianna Fontana si gode il momento di gloria a Casa Italia Milano. La campionessa ha parlato di emozioni intense, ma già pensa al futuro: tra 24 ore resetterà tutto e si concentrerà sui prossimi impegni olimpici. La sua vittoria ha riempito di entusiasmo il team italiano, mentre lei si prepara a ripartire con la stessa determinazione.

