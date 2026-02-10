Fontana dopo l' oro | Momento magico ma tra 24 ore resetto tutto
Dopo aver conquistato un oro storico nella staffetta mista, Arianna Fontana si gode il momento di gloria a Casa Italia Milano. La campionessa ha parlato di emozioni intense, ma già pensa al futuro: tra 24 ore resetterà tutto e si concentrerà sui prossimi impegni olimpici. La sua vittoria ha riempito di entusiasmo il team italiano, mentre lei si prepara a ripartire con la stessa determinazione.
Dopo lo straordinario oro vinto nella staffetta mista, a Casa Italia Milano Arianna Fontana ha raccontato le emozioni vissute in gara, con uno sguardo già ai prossimi appuntamenti olimpici. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Olimpiadi 2026, Arianna Fontana dopo l'oro: «Ho ancora il fuoco dentro»La campionessa dopo il primo posto nella staffetta mista di short track: «Medaglia di tutti» ... video.corriere.it
Arianna Fontana vicino al ritiro? Il marito Anthony Lobello la accompagnerà nel viaggio decisivoAnthony Lobello è il marito di Arianna Fontana e l’uomo che le è accanto nel momento più delicato della carriera: dopo l’oro ... alfemminile.com
FONTANA PIROTECNICA A medaglia in sei Giochi Olimpici, come la leggenda dello slittino azzurro Armin Zöggeler! 20 anni dopo l'esordio a #Torino2006! SEMPLICEMENTE ARY #ItaliaTeam FISG - Federazione Italiana Sport del Ghiaccio Mil - facebook.com facebook
