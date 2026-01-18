Pd Sicilia Barbagallo attacca | Schifani parla di momento magico mentre l’Isola è ultima su tutto Centrodestra Galvagno | Noi competitivi

Il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, ha criticato duramente il presidente Schifani e il ministro Tajani, evidenziando come l’Isola sia in ultima posizione in diversi settori. Nel contempo, il centrodestra si mostra competitivo, come sottolineato da Galvagno. L’intervento si inserisce in un contesto di tensioni tra le forze politiche, con un richiamo all’unità del fronte progressista per affrontare le sfide della regione.

Attacco frontale al governo regionale e richiamo all’unità del fronte progressista. Il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, intervenendo oggi a Caltagirone alla due giorni del centro studi “Ti amo Sicilia”, ha duramente criticato il presidente della Regione Renato Schifani e il ministro Antonio Tajani. «Tajani e Schifani, che coppia. Se per il primo il diritto internazionale esiste ma fino a un certo punto, è ovvio che per Schifani la questione morale in Sicilia non esista proprio. E infatti per lui la Sicilia starebbe vivendo un momento magico», ha affermato Barbagallo. «Peccato che la sua giunta e la sua maggioranza abbiano un indagato al giorno, mentre la corruzione dilaga, la sanità affonda e tutti gli indici di riferimento vedono la Sicilia fanalino di coda». 🔗 Leggi su Feedpress.me

