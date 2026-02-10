Fontana di Trevi a pagamento | i media internazionali raccontano la nuova ‘tassa’ ma non in positivo

Roma si accende di polemiche dopo la decisione di far pagare l’ingresso alla Fontana di Trevi. I media internazionali criticano la scelta, definendola una vera e propria tassa per avvicinarsi al monumento più famoso della capitale. La misura diventa subito oggetto di discussione, con molti che la considerano un passo indietro per il turismo e la cultura.

Roma torna sotto i riflettori della stampa mondiale a causa dell’introduzione del “biglietto d’ingresso” per avvicinarsi alla Fontana di Trevi, vista come un’ennesima “tassa”. La misura è stata pensata per regolamentare l’accesso a uno dei luoghi più iconici della Capitale anche se fuori dai confini italiani è stata letta soprattutto come un segnale piuttosto controverso. Tra titoli critici, testimonianze dei turisti e dubbi sul modello adottato, il racconto internazionale è tutt’altro che benevolo. LEGGI ANCHE: —Sotto la Fontana di Trevi si nasconde una ‘città’: se la visiti farai un viaggio indietro nel tempo Fontana di Trevi: la “tassa” per avvicinarsi nell’occhio della stampa internazionale.🔗 Leggi su Funweek.it

Domani a Roma entrerà in vigore una nuova tassa per visitare la Fontana di Trevi.

La data di ingresso a pagamento alla Fontana di Trevi si sposta di un giorno.

Fontana di Trevi a pagamento per i turisti, l’ironia del Financial Times: Oggi Anita Ekberg dovrebbe fare la fila per 2 euroIl quotidiano britannico contesta la decisione dell'amministrazione capitolina di introdurre un ticket per il monumento simbolo della Dolce Vita Il Financial Times critica la decisione del comune di ... tpi.it

Oggi Anita Ekberg dovrebbe fare la fila per 2 euro: la Fontana di Trevi è a pagamento, l’ironia del Financial TimesIl Financial Times ironizza: Anita Ekberg oggi dovrebbe fare la fila e pagare. Incassi previsti: 6-7 milioni l'anno ... ilfattoquotidiano.it

Caro @gualtierieurope una proposta per la Fontana di Trevi, se non è già realtà: i 2 euro vengono raccolti e dati in beneficenza come quelli raccolti dalla fontana