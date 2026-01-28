Fontana di Trevi ingresso a pagamento dal 2 febbraio E arriva anche una nuova recinzione

La data di ingresso a pagamento alla Fontana di Trevi si sposta di un giorno. Inizierà infatti dal 2 febbraio, anche se le nuove regole sono già state annunciate. Nel frattempo, è arrivata anche una nuova recinzione intorno alla fontana, che ora è più protetta. La decisione di posticipare di un giorno l’entrata in vigore sembra aver preso di sorpresa alcuni visitatori e guide turistiche.

Il ticket costerà due euro e sarà necessario per accedere al catino, ovvero la parte più vicina al monumento. Ingresso gratis per i residenti a Roma e nell'area metropolitana Slitta, ma solo di un giorno l’entrata in vigore delle nuove modalità di accesso alla Fontana di Trevi. L’ingresso a pagamento a due euro sarà valido a partire da lunedì 2 febbraio (anche nella prima domenica del mese) per turisti e non residenti nella Città metropolitana di Roma. E solo per accedere al catino, ovvero la parte più vicina al monumento. L’ingresso a pagamento sarà valido il lunedì e il venerdì dalle 11.🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondimenti su Fontana Di Trevi

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Fontana Di Trevi

Argomenti discussi: Fontana di Trevi: pronti corsie e steward, ma il ticket di due euro rischia di slittare (forse a marzo); Fontana di Trevi . Dal 1 febbraio l’accesso è a pagamento; Fontana di Trevi, via agli ultimi lavori: arrivano biglietti e steward; Roma, la Fontana di Trevi si illumina con il videomapping di 'The Beauty'.

Dal 2 febbraio ticket per Fontana Trevi, ingresso a 2 euro per turistiCome annunciato lo scorso 19 dicembre, a partire dal prossimo 2 febbraio entrerà in vigore il biglietto di ingresso a pagamento per turisti e non residenti che consentirà, al costo di 2 euro ... ansa.it

Fontana di Trevi a pagamento: ingresso da 2 euro per turisti dal 2 febbraioDa lunedì 2 febbraio cambia la fruizione della Fontana di Trevi: l’accesso al perimetro interno del monumento sarà a pagamento per turisti e non residenti, al costo di 2 euro, con biglietto valido anc ... radiocolonna.it

Cambiamento in arrivo per la fruibilità della Fontana di Trevi: dal prossimo 2 febbraio entra in vigore il biglietto di ingresso a pagamento riservato a turisti e non residenti. Una trasformazione per contrastare il sovraffollamento, migliorare l’esperienza di visi - facebook.com facebook

Dal 2 febbraio ticket per Fontana Trevi, ingresso a 2 euro per turisti. L'accesso rimarrà gratuito per i residenti a Roma e nella Città Metropolitana #ANSA x.com