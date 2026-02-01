Roma | Codacons fontana di Trevi da domani a pagamento tassa vergognosa

Domani a Roma entrerà in vigore una nuova tassa per visitare la Fontana di Trevi. Il Codacons la definisce una “vergogna” e critica l’amministrazione, accusandola di usare questa misura per coprire i buchi di bilancio e di non riuscire a gestire bene i conti pubblici. La decisione ha già suscitato molte polemiche tra turisti e cittadini.

“Una tassa vergognosa per coprire i buchi di bilancio e soprattutto l’incapacità dell’amministrazione di far quadrare i conti comunali”. Questa è la ferma affermazione del Codacons, che critica senza mezzi termini l’introduzione del ticket di 2 euro, previsto per entrare a vedere la Fontana di Trevi a partire da domani, 2 febbraio. Critiche alla tassa sulla Fontana di Trevi. Il Codacons definisce la tassa sulla fontana come una vera e propria monetizzazione becera di un sito di interesse storico e culturale. Inoltre, sottolineano come il ticket debba essere pagato, senza alcuna logica apparente, solo durante le ore diurne, mentre l’accesso sarà gratuito nelle ore serali. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

A partire dal 7 gennaio, la Fontana di Trevi a Roma introduce un biglietto d'ingresso di 2 euro per i turisti, segnando una novità nella gestione dei monumenti della città.

La Fontana di Trevi, simbolo iconico di Roma, potrebbe adottare un biglietto di ingresso di 2 euro per i turisti, mentre i residenti della città potrebbero accedere gratuitamente.

