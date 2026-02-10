La giornata di sport si apre con una delusione per Sofia Goggia, che cade nella combinata di sci alpino. La campionessa italiana sperava di ottenere un buon risultato, ma si è trovata a terra durante la gara. Intanto, in altri sport, Giulia Fontana avanza nelle fasi finali dello short track, mentre nello sci di fondo, Pellegrino cerca di sorprendere tutti ai quarti di finale. Nel biathlon, Giacomel si fa notare tra i qualificati, mentre nello slittino, Hofer e Robatscher inseguono un posto sul podio. La giornata si

(Daniele Sparisci, inviato a Cortina) Un altro brivido sull’Olympia delle Tofane durante la discesa valida per la combinata donne. Sofia Goggia è scivolata a tre quarti del tracciato finendo fuori dalle linee blu. Era in ritardo rispetto ai primi tempi, è entrata sull’interno in una curva e ha perso il controllo. Momenti di tensione poi sciolti da una applauso quando la campionessa bergamasca si è rialzata ed é scesa con i suoi sci. La dinamica della caduta poteva essere brutta sulla stessa pista dove Lindsey Vonn domenica è stata protagonista di un grave incidente La leggenda azzurra supera la Batteria e va ai quarti in scioltezza, battezzando la scia dell’olandese Michelle Velzeboer e tenendo la seconda posizione dalla partenza all’arrivo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Delusione Goggia, cade nella combinata. Fontana avanza nello short track. Sci di fondo: donne e uomini ai quarti | Medaglie

Approfondimenti su Goggia Sci

Le Olimpiadi sono in pieno svolgimento e questa mattina la gara sprint di sci di fondo ha attirato l’attenzione degli spettatori.

A Milano e Cortina si accendono i motori delle Olimpiadi invernali 2026.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Goggia Sci

Argomenti discussi: Spavento per Goggia! Sofia si inclina e cade, ma non si fa nulla: riguardala; Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: super Italia, un argento nel biathlon e cinque bronzi; Caduta terribile in discesa per Lindsey Vonn: impatto brutale poco dopo la partenza, gara interrotta, paura tra i presenti; Che paura per Hemetsberger! Cade, vola contro le reti e perde il casco.

Le Olimpiadi Invernali 2026, in diretta: Goggia cade nella combinata. Arianna Fontana avanza nello short track. Sci di fondo, donne e uomini ai quartiDopo una giornata senza medaglie l'Italia cerca il riscatto. Mosaner e Constantini a caccia del bronzo nel curling. Giacomel protagonista nel biathlon. Hofer e Robatscher inseguono il podio nello slit ... corriere.it

Goggia cade ed è subito fuori nella prima manche del gigante a Soelden: cosa è successoTanta paura per Sofia Goggia, che nella prima discesa della stagione, nel Gigante di Soelden, inforca il paletto con il braccio e cade, compromettendo la gara d'esordio. Per fortuna, nulla di grave ... tuttosport.com

8 febbraio 2026 – Felicità mista ad un pizzico di delusione per non aver ottenuto qualcosa di più. Sofia Goggia parla con grande franchezza dopo il bronzo vinto nella gara di discesa alle Olimpiadi Milano-Cortina: "Il bronzo era l'ultimo colore che mi mancava, - facebook.com facebook

Capisco la delusione perché una campionessa come Sofia Goggia vuole sempre vincere gli ori (soprattutto nella SUA disciplina), ma buttalo via un altro podio olimpico #MilanoCortina2026 x.com