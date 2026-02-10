Brivido Goggia | perde il controllo in curva e cade nella combinata Fontana avanza nello short track Sci di fondo siamo ai quarti

La campionessa di sci alpino Brivido Goggia ha perso il controllo in curva e si è caduta durante la combinata. La gara è stata subito interrotta, lasciando i tifosi senza parole. Nel frattempo, Fontana ha fatto strada nello short track, mentre nello sci di fondo si avvicinano i quarti di finale, con Pellegrino pronto a sorprendere e Giacomel protagonista nel biathlon. Hofer e Robatscher inseguono punti importanti nello slittino.

Con il tempo di 1'25"740 vince la prima batteria davanti al francese Quentin Fercoq e passa ai quarti. Nella seconda batteria c'è Luca Spechenhauser. Gran discesa di Laura, la coppia azzurra al momento è terza. Johnson passa in testa con 6 centesimi di vantaggio su Raedler. Shiffrin ha la strada spalancata verso l'oro. Pirovano al momento è staccata di 27 centesimi (Daniele Sparisci, inviato a Cortina) Un altro brivido sull’Olympia delle Tofane durante la discesa valida per la combinata donne. Sofia Goggia è scivolata a tre quarti del tracciato finendo fuori dalle linee blu. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Brivido Goggia: perde il controllo in curva e cade nella combinata. Fontana avanza nello short track. Sci di fondo, siamo ai quarti Approfondimenti su Brivido Goggia Delusione Goggia, cade nella combinata. Fontana avanza nello short track. Sci di fondo: donne e uomini ai quarti | Medaglie La giornata di sport si apre con una delusione per Sofia Goggia, che cade nella combinata di sci alpino. Olimpiadi in diretta | In corso la gara sprint di sci di fondo. Attesa per la combinata femminile e lo short track Le Olimpiadi sono in pieno svolgimento e questa mattina la gara sprint di sci di fondo ha attirato l’attenzione degli spettatori. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Brivido Goggia Argomenti discussi: Prova tosta a Cortina dopo la nebbia, è una Vonn super fino allo Scarpadon. Goggia risponde presente. Olimpiadi, dubbio Brignone per la discesa femminile: Deciderò cosa è meglio. Goggia sesta col brividoLe sensazioni delle due azzurre dopo la prova cronometrata (interrotta per nebbia) alla vigilia della gara di Milano-Cortina 2026: tutti i dettagli ... corrieredellosport.it Goggia solo terza: la Gazzetta dello Sport finisce nel mirino dei social. Sofia rivela il suo incubo, il rimpianto di BrignoneMilano Cortina 2026, Goggia solo terza: la Gazzetta dello Sport finisce nel mirino dei social. Sofia rivela il suo incubo, il rimpianto di Brignone ... sport.virgilio.it Straordinario Matteo Rizzo: grinta, eleganza e cuore sul ghiaccio. Hai fatto vibrare ogni salto, ogni nota, ogni respiro… facendo emozionare tutto il forum. Ci hai regalato un brivido che resta. Grazie, Matteo #AlimentaIlTuoBrivido #MilanoCortina2026 - facebook.com facebook Le lacrime da brividi di Sofia #Goggia a Cortina: il lato più umano di una campionessa infinita x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.