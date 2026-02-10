Brivido Goggia | perde il controllo in curva e cade nella combinata Fontana avanza nello short track Sci di fondo siamo ai quarti
La campionessa di sci alpino Brivido Goggia ha perso il controllo in curva e si è caduta durante la combinata. La gara è stata subito interrotta, lasciando i tifosi senza parole. Nel frattempo, Fontana ha fatto strada nello short track, mentre nello sci di fondo si avvicinano i quarti di finale, con Pellegrino pronto a sorprendere e Giacomel protagonista nel biathlon. Hofer e Robatscher inseguono punti importanti nello slittino.
Con il tempo di 1'25"740 vince la prima batteria davanti al francese Quentin Fercoq e passa ai quarti. Nella seconda batteria c'è Luca Spechenhauser. Gran discesa di Laura, la coppia azzurra al momento è terza. Johnson passa in testa con 6 centesimi di vantaggio su Raedler. Shiffrin ha la strada spalancata verso l'oro. Pirovano al momento è staccata di 27 centesimi (Daniele Sparisci, inviato a Cortina) Un altro brivido sull’Olympia delle Tofane durante la discesa valida per la combinata donne. Sofia Goggia è scivolata a tre quarti del tracciato finendo fuori dalle linee blu. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Delusione Goggia, cade nella combinata. Fontana avanza nello short track. Sci di fondo: donne e uomini ai quarti | Medaglie
La giornata di sport si apre con una delusione per Sofia Goggia, che cade nella combinata di sci alpino.
Olimpiadi in diretta | In corso la gara sprint di sci di fondo. Attesa per la combinata femminile e lo short track
Le Olimpiadi sono in pieno svolgimento e questa mattina la gara sprint di sci di fondo ha attirato l’attenzione degli spettatori.
Argomenti discussi: Prova tosta a Cortina dopo la nebbia, è una Vonn super fino allo Scarpadon. Goggia risponde presente.
