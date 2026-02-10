Fondi Fesr un milione di euro per sei aree verde da riqualificare

Il Comune ha annunciato un investimento di un milione di euro per riqualificare sei aree verdi. In questi spazi, verranno installate panchine con elementi anti-bivacco, realizzate nuove piantumazioni e create aree ludiche per bambini. Verranno anche rifatte le pavimentazioni e inserite nuove attrezzature e arredi urbani. L’obiettivo è rendere più vivibili e accoglienti i parchi della città.

Panchine con elementi anti-bivacco, piantumazioni, aree ludiche, nuovi arredi urbani, rifacimento di pavimentazioni, attrezzature. È il piano di riqualificazione di sei aree verdi del centro cittadino di Latina, finanziato da fondi Fesr con circa 1 milione di euro, che toccherà in particolare i.🔗 Leggi su Latinatoday.it Approfondimenti su Fondi Fesr Pian di Massiano, un progetto da 285mila euro per riqualificare il percorso verde Il Comune di Perugia ha annunciato un progetto da 285mila euro per la riqualificazione del percorso verde di Pian di Massiano. Cinisello, in arrivo un milione di euro per riqualificare Villa Ghirlanda Cinisello Balsamo riceve un finanziamento di un milione di euro per la riqualificazione di Villa Ghirlanda. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Fondi Fesr Argomenti discussi: LATINA | Verde pubblico, via libera a sei progetti di riqualificazione: un milione di euro dai fondi FESR; Fondi FESR, oltre 31 milioni per sicurezza, trasporti e dissesto. D'Annuntiis: Risposte concrete per i territori; Fondi Ue alle imprese, Toscana ultima nei pagamenti Fesr. Ora risorse a rischio; Ammodernamento impianti rifiuti: ecco chi beneficerà dei fondi regionali da 21 milioni. Fondi Fesr, aggiudicati 13 interventi per oltre 10 milioni di euroIl Comune di Latina ha superato il target della fase Fesr 1, necessario per poter accedere alla fase 2 di finanziamenti. La notizia è stata comunicata nel corso di una conferenza stampa dalla sindaca ... latinatoday.it Fesr, laboratori per affiancare i beneficiari dei fondiIl 28 marzo a Napoli presso la sede della Regione Campania di Palazzo Armieri – Sala Armieri di Via Marina 19/C si terrà l’evento Trasparenza e innovazione nelle procedure di procurement rivolto ai ... regione.campania.it Casa, sostenibilità e inclusione sociale La Regione FVG investe 11 milioni di euro nel Social Housing grazie ai fondi europei Fesr Un passo concreto per garantire abitazioni sostenibili e a prezzi accessibili #SocialHousing #FVG #FondiEuropei #Abit - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.