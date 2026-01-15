Fondazione Cariplo in aiuto Mezzo milione per la Valle

La Fondazione Cariplo ha stanziato oltre 500.000 euro per sostenere iniziative di tutela del patrimonio e di innovazione sociale nelle zone di Valtellina e Valchiavenna.

Fondazione Cariplo rinnova il suo impegno per la provincia di Sondrio, destinando oltre 500.000 euro a due progetti che guardano al futuro del territorio: la salvaguardia del patrimonio storico e il sostegno alle nuove generazioni. Il primo intervento riguarda il restauro del santuario della Madonna di Loreto a Chiavenna, reso possibile grazie al bando "Sos Patrimonio". Fondazione Cariplo ha deliberato un contributo di 105.000 euro per restituire nuova vita a uno dei principali riferimenti spirituali e culturali della zona, attraverso lavori di restauro e attività che rendano il Santuario più accessibile e vivo per la comunità.

