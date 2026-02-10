Folk contemporaneo e poesia elettronica | Massimo Silverio e Julinko live

Venerdì 13 febbraio al Bronson Club di Madonna dell’Albero arriva Massimo Silverio, cantante e musicista della Carnia. Silverio porta sul palco il suo folk contemporaneo e la poesia elettronica, con canzoni scritte nella sua lingua, il carnico. Lo spettacolo promette un mix di suoni innovativi e testi autentici, in un live che punta a coinvolgere il pubblico tra melodie e atmosfere nuove.

Venerdì 13 febbraio al Bronson Club di Madonna dell'Albero arriva Massimo Silverio, cantante, autore e musicista nato e cresciuto tra le montagne della Carnia, che ha costruito il proprio universo artistico scrivendo e cantando nella sua lingua nativa, il carnico, antica variante del friulano.

