The Flow pubblica Reborn | l’album d’esordio tra rock pop indie folk ed elettronica

È disponibile “Reborn”, album d’esordio di The Flow, pseudonimo dietro cui si cela il cantautore e interprete Emanuele Montesano. Un progetto che mette in fila influenze diverse – rock, pop, indie folk, elettronica e alternative – e le trasforma in un racconto compatto, personale, attraversato da storie e immagini quotidiane. Originario di Sapri (SA), Montesano arriva a questo debutto dopo un percorso già articolato: è stato frontman delle formazioni Edéma e Aksak, e ha pubblicato in precedenza due album da solista, “Origine” e “Mettiamoci d’accordo”. Con “Reborn” firma un nuovo capitolo, più “aperto” nelle sonorità e più diretto nell’intenzione: raccontare ciò che vede, ciò che sente, ciò che lo attraversa, con l’urgenza di chi ha bisogno di rimettersi al centro. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

