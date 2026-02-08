Poesia e inquietudine nel nuovo libro di Giua | Esercizi d’insonnia contro la superficialità del mondo contemporaneo

Francesco Giua lancia il suo terzo libro di poesia, “Esercizi d’insonnia”, pubblicato da Nero Latte Edizioni. In queste poesie, l’autore mette in fila le sue riflessioni sulla difficoltà di trovare bellezza e sincerità in un mondo che sembra sempre più superficiale. La poesia diventa uno spazio di resistenza, un modo per affrontare le inquietudini e le bruttezze di oggi.

Francesco Giua presenta il suo terzo libro di poesia, "Esercizi d'insonnia", una riflessione sulla persistenza della poesia di fronte alle "bruttezza" del mondo contemporaneo, pubblicata da Nero Latte Edizioni. L'opera, resa nota oggi, 8 febbraio 2026, si pone come un atto di resistenza e di attenzione, un tentativo di dare "alle parole la giusta collocazione" in un'epoca che sembra sempre più incline alla superficialità e alla disillusione. Il libro, presentato come un'indagine lucida e concreta, esplora l'insonnia non come una patologia, ma come una condizione di veglia consapevole, un rifiuto di chiudere gli occhi di fronte alle sfide e alle contraddizioni del nostro tempo.

Il mondo attuale si trova in una fase di profondi cambiamenti, caratterizzata da incertezze e trasformazioni rapide.

L’incontro “La formazione delle decisioni nel mondo contemporaneo”, organizzato dall’Associazione Paolo Broccoli e dal Museo Dinamico, si propone di analizzare le trasformazioni nel processo decisionale nell’era digitale.

