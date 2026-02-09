Foibedomani parte il Treno del Ricordo

Domani parte il Treno del Ricordo, un viaggio di quasi tre settimane che attraverserà l’Italia per commemorare le vittime delle foibe. La conferenza stampa a Palazzo Chigi ha annunciato i dettagli dell’edizione 2026, che coinvolgerà scuole, istituzioni e cittadini. Il treno partirà con l’obiettivo di mantenere vivo il ricordo e sensibilizzare le nuove generazioni.

17.00 Illustrato durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi il viaggio del Treno del Ricordo 2026,che accompagnerà per quasi tre settimane le iniziative legate al Giorno del Ricordo delle Foibe. "E'importante dare il senso del viaggio di questo messaggio che verrà testimoniato in giro per il Paese",ha detto il ministro per lo Sport e Giovani,Abodi. Il convoglio partirà da Trieste il 10 febbraio e arriverà a Siracusa il 1° marzo, con undici tappe complessive.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Approfondimenti su Foibe Treno Foibe, domani alla Camera cerimonia Giorno del Ricordo alla presenza di Mattarella e Meloni Domani alle 10, nella Camera dei Deputati, si svolge la cerimonia per il Giorno del Ricordo. Vittime delle Foibe, a Cerveteri il convegno “Nel nome del Ricordo” A Cerveteri si tiene il convegno “Nel nome del Ricordo” dedicato alle vittime delle Foibe e all’esodo. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Foibe Treno Argomenti discussi: Tragedia delle Foibe, domani la commemorazione; Giorno del Ricordo: il 10 febbraio la commemorazione delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata; La tragedia delle foibe: un giorno per ricordare; Una mostra per le vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. Foibe, domani alla Camera cerimonia Giorno del Ricordo alla presenza di Mattarella e MeloniNella giornata del 10 febbraio, le bandiere di Montecitorio saranno posizionate a mezz'asta. In serata il Tricolore sarà proiettato sulla facciata del palazzo ... adnkronos.com Giorno del Ricordo, domani cerimonia a Montecitorio con Mattarella, Meloni e TajaniDiretta su Rai1. In serata il Tricolore sarà proiettato sulla facciata di Montecitorio. Dal 10 al 1° marzo il viaggio in 11 tappe del Treno del Ricordo ... rainews.it Foibe, domani alla Camera cerimonia Giorno del Ricordo alla presenza di Mattarella e Meloni x.com Domani 10 febbraio cerimonia con studenti e forze dell’ordine per ricordare i Martiri delle Foibe La notizia https://www.fondinotizie.net/notizie/comunicati-stampa/12314/domani-10-febbraio-cerimonia-con-studenti-e-forze-dell-ordine-per-ricordare-i-martiri-de facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.