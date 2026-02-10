Foibe Morrone Lega accusa la sinistra | Negazionismo storico sulla tragedia revisionismo inaccettabile

Questa mattina Morrone, deputato della Lega, ha puntato il dito contro alcuni ambienti della sinistra, accusandoli di negazionismo storico e revisionismo sulla tragedia delle foibe. Secondo Morrone, in certi circoli si continua a minimizzare o a negare quanto avvenne, alimentando un'ignominia che non può essere tollerata. La polemica si riaccende sulla memoria di uno dei capitoli più oscuri della storia italiana, con l’obiettivo di fare chiarezza e di fermare ogni tentativo di revisionismo.

"L'ignominia del revisionismo, quando non del negazionismo storico prosegue in ambienti della sinistra nostalgici del comunismo. Dopo aver messo il silenziatore per decenni sulla 'pulizia etnica' che l'odio e la brutale crudeltà del regime comunista jugoslavo perpetrò nei confronti degli italiani.

