Il senatore di Fratelli d’Italia Roberto Menia torna in giro per l’Italia per contrastare il negazionismo sulle foibe. Mentre si avvicina il Giorno del ricordo, Menia visita scuole, associazioni e istituzioni per ribadire che quelle violenze sono reali e documentate. L’obiettivo è fermare le bugie che alcuni cercano di diffondere, perché secondo lui bisogna difendere la verità dai tentativi di negarla.

Combattere, in tutti i modi, quanto la sinistra radicale cerca di far credere negando che le foibe siano mai esistite: quando manca poco al Giorno del ricordo (10 febbraio), è intervenuto sull’argomento il “padre” della legge istitutiva di questa giornata, il senatore di Fratelli d’Italia Roberto Menia, impegnato in un lungo tour in tutte le regioni italiane tra scuole, associazioni culturali e presidi istituzionali, per divulgare fatti accaduti e rispondere nel merito alle continue mistificazioni contro quelle verità storiche. “Combattere il negazionismo”. “ Il negazionismo delle foibe e del martirio giuliano-dalmata è un serpente silenzioso, pericoloso e costante nella sua marcia di falsità e menzogne, che va combattuto come fatto con coraggio e dedizione da San Michele Arcangelo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Foibe? Il negazionismo è un serpente silenzioso, va combattuto"

Approfondimenti su Foibe Negazionismo

È scomparsa un’icona della musica, lasciando un vuoto difficile da colmare.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Foibe Negazionismo

Argomenti discussi: Che il Giorno del Ricordo diventi davvero e finalmente un momento di memoria di tutte le vittime civili, italiane e slave, e di denuncia delle gravissime responsabilità del regime fascista, le cui colpe sono state sminuite o semplicemente rimosse; La foiba di Basovizza, verso il giorno del ricordo; Giorno del Ricordo: il 10 febbraio la commemorazione delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata; Il ricordo delle vittime delle Foibe istriane: Viterbo ha accolto tanti esuli della tragedia | VIDEO e FOTO.

Foibe? Il negazionismo è un serpente silenzioso, va combattutoIl senatore di Fratelli d’Italia, Roberto Menia, è impegnato in prima linea nel ricordo delle foibe combattendo i negazionisti: le sue parole e il programma per il 10 febbraio ... ilgiornale.it

FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «FOIBE, MENIA (FDI): NEGAZIONISMO E’ SERPENTE SILENZIOSO, VA COMBATTUTO COME FATTO DA SAN MICHELE ARCANGELO. LA MIA MISSIONE ...Il negazionismo delle foibe e del martirio giuliano-dalmata è un serpente silenzioso, pericoloso e costante nella sua marcia di falsità e menzogne, che va ... agenziagiornalisticaopinione.it

Inaccettabile l’opera di negazionismo dell’ #Anpi sulle #Foibe. Il massacro degli italiani da parte delle truppe di #Tito c’è stato e basta con queste polemiche vergognose. Oggi su #Libero x.com

Non c’è futuro senza ricordo. L’uccisione sistematica degli italiani nelle Foibe da parte dei partigiani comunisti di Tito è una pagina dolorosissima della nostra storia nazionale e merita rispetto, consapevolezza e condivisione. Ricordare significa dare voce a ch facebook