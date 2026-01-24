Intitolazione a Norma Cossetto di un parco pubblico ad Ancona L' ANPPIA | Revisionismo storico inaccettabile

La Commissione Toponomastica di Ancona ha approvato l’intitolazione di un parco pubblico a Norma Cossetto, vittima delle violenze dell’8 settembre 1943. La decisione ha suscitato commenti da parte dell’ANPPIA, che ha definito il revisionismo storico inaccettabile. L’evento sottolinea l’importanza di un’accurata memoria storica e di un confronto rispettoso sui fatti del passato.

L'ANPPIA Ancona-Marche è intervenuta criticando la scelta e definendola un’operazione “strumentale e propagandistica”. Unico voto contrario quello del consigliere comunale Francesco Rubini ANCONA - Via libera della Commissione Toponomastica del Comune di Ancona all’intitolazione di un parco a Norma Cossetto, la donna seviziata e uccisa nel 1943 nella foiba di Villa Surani, in Istria. Unico voto contrario quello del consigliere comunale Francesco Rubini. L'ANPPIA Ancona-Marche è intervenuta criticando la scelta e definendola un’operazione “strumentale e propagandistica”. Per il Presidente di ANPPIA Marche, Gianluca Quacquarini: “L'intitolazione di un parco pubblico ad Ancona a Norma Cossetto, pur riconoscendo il dramma personale della vittima delle foibe, solleva interrogativi storici ineludibili sul contesto fascista della famiglia e sulle sue attività nella RSI.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Ancona, un parco a Norma Cossetto, vittima delle Foibe: «Figura divisiva, lei era fascista e pure razzista»Ad Ancona, il parco dedicato a Norma Cossetto, vittima delle foibe, è al centro di un dibattito pubblico.

Leggi anche: Vandalizzata la targa dedicata a Norma Cossetto. "Divelta e ricoperta di fango"

