Non si deve aver paura dell’IA ma serve informarsi

22 dic 2025

CREDERE nel futuro e nell’impresa. Si può riassumere in questo la filosofia di Fabrizio Bernini, fondatore e ora presidente di Zucchetti Centro Sistemi, società nata in Toscana e ora presente in tutto il mondo. "Il vero valore sono le persone. Con me lavorano in 850", dice. Sostenitore della cultura dell’innovazione, pioniere dei processi di digitalizzazione per le imprese e per il settore sanità, della telemedicina, dei sistemi di automazione e tracciabilità, Bernini, ha inventato alcuni prodotti rivoluzionari, come Ambrogio, il robot rasaerba, e Nemo, il robot pulisci-piscine. Ma l’imprenditore nato in Valdarno, in provincia di Arezzo, è anche un fan dei giovani, della sostenibilità ambientale, e dell’intelligenza artificiale nelle imprese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

