Foibe | Manzi ' Giorno del ricordo come impegno civile e educativo'
Oggi in tutta Italia si ricorda il Giorno del Ricordo, un momento per non dimenticare le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata. Manzi ha sottolineato che questa giornata serve a mantenere vivo il ricordo e a educare le nuove generazioni su quanto accadde in quegli anni. La commemorazione si svolge tra cerimonie ufficiali e incontri pubblici, con l’obiettivo di tenere alta l’attenzione su una pagina dolorosa della nostra storia.
Roma, 10 feb (Adnkronos) - "Il Giorno del Ricordo ci richiama alla memoria una pagina dolorosa della nostra storia: le vittime delle foibe e l'esodo giuliano-dalmata. Ricordare non è un atto formale, ma un impegno civile che ci deve impegnare tutte e tutti". Lo scrive sui social Irene Manzi, responsabile nazionale scuola del Pd. "La scuola ha un ruolo fondamentale: offrire strumenti di conoscenza, contestualizzare la storia, educare al rispetto e al rifiuto di ogni forma di violenza, odio e nazionalismo esasperato. Solo attraverso lo studio, il confronto e la consapevolezza possiamo costruire una memoria condivisa, libera da strumentalizzazioni.
